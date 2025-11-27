Edin Dzeko furioso alla fine di Fiorentina-Aek Atene 0-1 : " Possiamo dire anche facciamo cagare, non è un problema . Stiamo facendo male? Sì, è vero. Magari non ci meritiamo questa maglia? Va bene, magari è così, anche questo non è un problema. Ma quando gioco in casa vorrei che un tifoso mi aiutasse , non che mi fischia dopo ogni palla persa. Perché poi diventa difficile".

Dzeko: "Difficile uscire da questa situazione da soli"

Ai microfoni di Sky, Dzeko ha poi aggiunto: "Se siamo in questo momento delicato, insieme, ne dobbiamo uscire insieme. Perché non va bene così. Io ci sono oggi e magari domani non ci sarò più, ma questi ragazzi si meriterebbero un po' di aiuto in più. Alla fine della partita ci potete fischiare, non è un problema. Durante la partita, però, magari avremmo bisogno di più sostegno dei nostri tifosi: è difficile che usciamo da questa situazione da soli. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, soprattutto in casa. Soprattutto in questo stadio che è un po' strano. Ci vuole più sostegno. Lo so, non giochiamo bene, stiamo perdendo troppe partite, è tutto vero, ma durante la partita avremmo bisogno di più supporto, poi dopo si fischia".

Dzeko: "I giovani della Fiorentina meritano sostegno, quando sbagliano andrebbero applauditi"

Dzeko ha infine concluso: "In venti anni di carriera ho giocato in qualsiasi tipo di stadio, i migliori e i peggiori, ma soprattutto ai giovani serve sostegno. Una parola positiva in campo aiuta ma anche dalla tribuna, quando si sbaglia un passaggio, servirebbero gli applausi. Così pensi che il passaggio successivo potrebbe andare meglio. Se entriamo nell'energia negativa non va bene, si ha paura di stoppare, passare, di sbagliare. E diventa tutto molto più difficile. Non riusciamo a fare due, tre passaggi di fila, non è normale. Detto ciò ognuno di noi si deve fare due domande per capire cosa non sta andando per il verso giusto. Io per primo. Fisicamente non siamo al meglio, ma nelle ultime due settimane, durante la sosta, la squadra ha lavorato molto bene. I ragazzi si sentivano molto meglio, si è visto con la Juve. C'è bisogno di tempo, non siamo ancora al massimo".