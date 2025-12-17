Vanoli diretta prima di Losanna-Fiorentina: segui la conferenza stampa Conference League LIVE

Dopo giorni di silenzi pesanti nel ritiro gigliato, interrotti solamente dai petardi fuori dal Viola Park, la Fiorentina è arrivata in Svizzera per affrontare l'ultimo incontro del girone di Conference League . Bocche sempre cucite in casa viola per volere della società, ma viste le incombenze della Uefa, tornerà a parlare Paolo Vanoli , affiancato in sala stampa da Fagioli. Le parole del tecnico, che tra Losanna e Udinese si giocherà molte delle sue possibilità di restare sulla panchina della Fiorentina, in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport Stadio.

19:29

Il destino di Vanoli e le mosse del club

19:16

Il capitano del Losanna sulla Fiorentina: "Una grande del campionato italiano"

"Attendevamo questo appuntamento fin dal momento del sorteggio", ha detto Oliver Custodio, capitano del Losanna nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina. "Per questo c'è grande voglia di affrontare i viola. Come ci prepareremo? Ripeto, per noi affrontare i viola è un onore, sarà un bel momento perchè la Fiorentina è una grande del campionato italiano".

19:05

Fiorentina, caos prima della partenza per la Svizzera

19:02

Zeidler: "La Fiorentina non snobberà questa gara"

"Sono convinto che la Fiorentina non snobberà questo appuntamento, è una sfida importante anche per noi nonostante nel nostro campionato il prossimo avversario sia il Lucerna. In questo momento siamo concentrati solo sulla sfida di domani, sperando di arrivare in buone condizioni anche alla prossima gara di campionato", ha ribadito il tecnico del Losanna Zeidler nella conferenza stampa della vigilia di Losanna-Fiorentina.

18:58

Zeidler: "Fiorentina in difficoltà, ma squadra di valore"

"Per noi quella di domani sera sarà una serata di gala. Siamo felici di poter giocare una partita così, sappiamo che la Fiorentina sta vivendo un momento di difficoltà ma resta una squadra di valore con calciatori importanti come Kean e Gudmundsson. Punteremo anche sui nostri tifosi che domani saranno in 12 mila". Queste le parole di Peter Zeidler, tecnico del Losanna, alla vigilia della sfida con i viola.

18:48

Fiorentina, lo sciopero e il ritardo nella conferenza stampa

La Fiorentina è partita in ritardo per la Svizzera. Il volo, inizialmente previsto alle 15, ha subito un ritardo di due ore per lo sciopero dei controllori di volo in atto all'aeroporto di Peretola. Ritardo che ha fatto slittare anche la conferenza stampa di Vanoli e Fagioli. Che dovrebbe iniziare intorno alle ore 19.30.

18:45

Le parole di Vanoli alla vigilia di Losanna-Fiorentina

Dopo il silenzio stampa imposto dal club al termine del match perso con il Verona, che ha lasciato la Fiorentina sul fondo della classifica di Serie A, torna a parlare alla vigilia della sfida di Conference League con il Losanna, il tecnico Paolo Vanoli.

Stade de la Tuiliere - Losanna