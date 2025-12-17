Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina costretta a slittare la partenza per Losanna: il motivo

Sciopero dei controllori di volo: rimandato il volo per la Svizzera
1 min
TagsFiorentina

La Fiorentina è stata costretta a rivedere la tabella di marcia alla vigilia della trasferta europea. In vista della gara contro il Losanna, valida per la sesta giornata di Conference League, la partenza dei viola da Firenze subirà un ritardo a causa di uno sciopero dei controllori di volo.

Sciopero dei controllori di volo: la Fiorentina ritarda la partenza per Losanna

La squadra dovrebbe decollare nel tardo pomeriggio, indicativamente tra le 17 e le 17.30, con conseguenze anche sul programma media della vigilia. Slitta infatti l’incontro con la stampa: la conferenza di Paolo Vanoli, inizialmente fissata per le 18.30, verrà posticipata di circa un’ora e si svolgerà intorno alle 19.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Da non perdere

Quale destino per Vanoli?Retroscena spogliatoio Fiorentina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS