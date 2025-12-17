Fiorentina costretta a slittare la partenza per Losanna: il motivo
La Fiorentina è stata costretta a rivedere la tabella di marcia alla vigilia della trasferta europea. In vista della gara contro il Losanna, valida per la sesta giornata di Conference League, la partenza dei viola da Firenze subirà un ritardo a causa di uno sciopero dei controllori di volo.
Sciopero dei controllori di volo: la Fiorentina ritarda la partenza per Losanna
La squadra dovrebbe decollare nel tardo pomeriggio, indicativamente tra le 17 e le 17.30, con conseguenze anche sul programma media della vigilia. Slitta infatti l’incontro con la stampa: la conferenza di Paolo Vanoli, inizialmente fissata per le 18.30, verrà posticipata di circa un’ora e si svolgerà intorno alle 19.30.