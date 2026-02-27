Fiorentina-Rakow, quando e dove vedere in tv e streaming gli ottavi di Conference League

L'urna di Nyon, oltre a svelare l'avversaria dell' Atalanta in Champions League e a decretare il derby italiano Roma-Bologna in Europa League, ha destinato alla Fiorentina il suo rivale negli ottavi di finale di Conference League : i polacchi del Rakow, squadra testa di serie. La Viola, invece, che è uscita indenne dai playoff battendo - tra andata e ritorno - 5-4 lo Jagiellona, nel sorteggio di oggi (venerdì 27 febbraio) non è stata inserita come teste di serie.

Il calendario completo della Fiorentina

La squadra di Vanoli, proprio perché non testa di serie, giocherà l'andata in casa al Franchi il 12 marzo e il ritorno in trasferta, in Polonia, il 19 marzo. Questo il calendario completo con le date fino alla finale:

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)

Dove vedere Fiorentina-Rakow

Le due sfide degli ottavi di finale dell'Europa League tra Fiorentina e Rakow saranno trasmesse in diretta televisiva su Sky (per abbonati), mentre in streaming saranno visibili su Now e Sky Go (per abbonati). Dirette testuali dei match saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.