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Conference League, pesa il fattore campo: vincono Rayo Vallecano, Mainz e Shakhtar

Nell'andata dei quarti di finale gli spagnoli battono 3-0 l'AEK Atene, i tedeschi s'impongono 2-0 contro lo Strasburgo e anche gli ucraini calano il tris contro l'AZ Alkmaar
TagsConference LeagueQuarti di finale Conference LeagueFiorentina

Non solo Crystal Palace-Fiorentina 3-0. In archivo le altre tre gare valide per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Giovedì di Coppa inaugurato dal 3-0 casalingo con cui gli spangoli del Rayo Vallecano hanno ipotecato il passaggio del turno contor i greci dell'AEK Atene. Pronti, via e il Rayo sblocca la partita: al 2' Akhomach non sbaglia su assist di García mettendo la gara in discesa per i padroni di casa. Al 20' annullato il possibile gol del 2-0: Lejeune segna, ma l'urlo di gioia resta strozzato in gola per una posizione di fuorigioco. Festa rimandata perché al secondo minuto di recupero del primo tempo López corona un contropiede perfetto. Il Rayo continua a spingere, nella ripresa, per ampliare il vantaggio e al 71', dopo una revisione al Var viene concesso un calcio di rigore per tocco di mano di Relvas (ammonito). Si incarica della trasformazione Palazón che, al 74', fissa il risultato sul 3-0 finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Sano e Posch firmano il 2-0 del Mainz contro lo Strasburgo

Vincono in casa anche i tedeschi del Mainz contro i francesi dello Starsburgo: 2-0. Kawasaki serve a Sano il pallone dell'1-0 all'11'. Ci pensa poi Posch, prestato al Mainz dal Como, a firmare il 2-0, al 19', su passaggio vincente di Nebel. Da segnalare la prestazione del fratello d'arte Guéla Doué, una spina nel fianco della difesa dello Stasburgo. Di Tietz, Sano, Posch e Weiper le occasioni migliori per il possibile 3-0 del Mainz. Ospiti pericolosi con Enciso. Finale in crescento certificato da una traversa colpita da Barco.

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Pedrinho e Alisson (doppietta) fanno volare lo Shakhtar: 3-0 all'AZ Alkmaar

Vincono tutte le squadre di casa. Vince, dunque, anche lo Shakhtar: 3-0 degli ucraini contro gli olandesi dell'AZ Alkamaar alla Synerise Arena di Cracovia. Il fortino dell'AZ regge fino al 72' quando Pedrinho rompe l'equilibrio con un gran tiro sotto la traversa. Il giusto premio per una gara condotta costantemente all'attacco è la doppietta con cui Alisson Santana (81' e 83') dà una spallata alla qualificazione in semifinale. Giovedì prossimo le gare di ritorno e sarà proprio AZ Alkmaar-Shakhtar (ore 18:45) ad aprire le danze.

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Non solo Crystal Palace-Fiorentina 3-0. In archivo le altre tre gare valide per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Giovedì di Coppa inaugurato dal 3-0 casalingo con cui gli spangoli del Rayo Vallecano hanno ipotecato il passaggio del turno contor i greci dell'AEK Atene. Pronti, via e il Rayo sblocca la partita: al 2' Akhomach non sbaglia su assist di García mettendo la gara in discesa per i padroni di casa. Al 20' annullato il possibile gol del 2-0: Lejeune segna, ma l'urlo di gioia resta strozzato in gola per una posizione di fuorigioco. Festa rimandata perché al secondo minuto di recupero del primo tempo López corona un contropiede perfetto. Il Rayo continua a spingere, nella ripresa, per ampliare il vantaggio e al 71', dopo una revisione al Var viene concesso un calcio di rigore per tocco di mano di Relvas (ammonito). Si incarica della trasformazione Palazón che, al 74', fissa il risultato sul 3-0 finale.

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