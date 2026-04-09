Conference League, pesa il fattore campo: vincono Rayo Vallecano, Mainz e Shakhtar

Non solo Crystal Palace-Fiorentina 3-0. In archivo le altre tre gare valide per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Giovedì di Coppa inaugurato dal 3-0 casalingo con cui gli spangoli del Rayo Vallecano hanno ipotecato il passaggio del turno contor i greci dell'AEK Atene. Pronti, via e il Rayo sblocca la partita: al 2' Akhomach non sbaglia su assist di García mettendo la gara in discesa per i padroni di casa. Al 20' annullato il possibile gol del 2-0: Lejeune segna, ma l'urlo di gioia resta strozzato in gola per una posizione di fuorigioco. Festa rimandata perché al secondo minuto di recupero del primo tempo López corona un contropiede perfetto. Il Rayo continua a spingere, nella ripresa, per ampliare il vantaggio e al 71', dopo una revisione al Var viene concesso un calcio di rigore per tocco di mano di Relvas (ammonito). Si incarica della trasformazione Palazón che, al 74', fissa il risultato sul 3-0 finale.