Rigore incredibile assegnato in Conference League: il difensore pensa che la palla sia fuori e la prende con le mani

L'azione e il fallo da rigore

La partita, e la qualificazione, è invece stata decisa da un penalty assegnato in una situazione paradossale: su un’azione offensiva degli ospiti, uno dei loro attaccanti si è lanciato in scivolata per provare a tenere il pallone in gioco, mettendolo al centro dell’area di rigore, dove però c'erano solo difensori dell'Harmun. Uno di loro ha intercettato la palla, passandola al compagno di squadra Emerson che, convinto che la sfera avesse oltrepassato la linea di fondo, l'ha presa con le mani per velocizzare il rinvio dal fondo. A quel punto l’arbitro lussemburghese Jérémy Muller, che non aveva segnalato il calcio di rinvio, ha assegnato il calcio di rigore agli ospiti per fallo di mano dello stesso Emerson. Dopo tante proteste e in assenza del Var (ma dall’unico replay pare che il pallone fosse fuori di poco), il guardalinee ha confermato la scelta del direttore di gara e il Runavík ha segnato dal dischetto, grazie a Knudsen, il gol che gli ha dato la qualificazione, eliminando l'Hamrun.