Atalanta, il verdetto dell'urna di Conference League: Hapoel Tel Aviv o Katowice

Dopo l'amichevole di lusso contro il Feyenoord e il sorteggio di Nyon, l’Atalanta ha scoperto il proprio percorso nei playoff di Conference League . La Dea affronterà la squadra che vincerà lo scontro tra Hapoel Tel Aviv (Israele) e Katowice (Polonia) , match valido per il terzo turno preliminare.

Atalanta, quando si gioca in Conference League

Scamacca e compagni entreranno in scena direttamente nello spareggio finale, dove è in gioco il biglietto per la fase a campionato della Conference League. Hapoel Tel Aviv e Katowice si sfideranno quindi per conquistare il diritto di incrociare la squadra allenata da Sarri. L’andata dei playoff si disputerà il 20 agosto al Gewiss Stadium, davanti al pubblico di casa, mentre il ritorno è fissato per il 27 agosto in trasferta.