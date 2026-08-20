Dove vedere Atalanta-Hapoel Tel Aviv in tv? Dazn o Sky, orario
Al via i playoff di Conference League. L'Atalanta fa il proprio debutto ufficiale in stagione, e lo fa contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv, che ha già affrontato sei gare ufficiali. Esordio per Maurizio Sarri sulla panchina dei nerazzurri bergamaschi. Una gara dal mnimo margine di errore, a tre giorni dall'esordio in campionato contro il Sassuolo.
Atalanta-Hapoel Tel Aviv, l'orario
La sfida valida per i playoff di Conference League tra l'Atalanta e l'Hapoel Tel Aviv è in programma oggi, giovedì 20 agosto, alle 21:00, alla New Balance Arena di Bergamo. Il direttore di gara sarà lo spagnolo Rojas. Moreno e Fernandez i guardalinee. Verdura il quarto uomo. Soto Grado e Vazquez rispettivamente var e a-var.
Dove vedere Atalanta-Hapoel Tel Aviv, in diretta tv
Atalanta-Hapoel Tel Aviv sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, sul canale Sky Sport Uno e Sky Calcio, ma anche in chiaro, su tv8.
Atalanta-Hapoel Tel Aviv, dove vederla in streaming
Atalanta-Hapoel Tel Aviv sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Le app sono scaricabili su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabili, previo abbonamento, attraverso il login. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming sul sito di tv8.
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