Dove vedere Atalanta-Hapoel Tel Aviv in tv? Dazn o Sky, orario

Al via i playoff di Conference League . L' Atalanta fa il proprio debutto ufficiale in stagione, e lo fa contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv, che ha già affrontato sei gare ufficiali. Esordio per Maurizio Sarri sulla panchina dei nerazzurri bergamaschi. Una gara dal mnimo margine di errore, a tre giorni dall'esordio in campionato contro il Sassuolo.

Atalanta-Hapoel Tel Aviv, l'orario

La sfida valida per i playoff di Conference League tra l'Atalanta e l'Hapoel Tel Aviv è in programma oggi, giovedì 20 agosto, alle 21:00, alla New Balance Arena di Bergamo. Il direttore di gara sarà lo spagnolo Rojas. Moreno e Fernandez i guardalinee. Verdura il quarto uomo. Soto Grado e Vazquez rispettivamente var e a-var.

Dove vedere Atalanta-Hapoel Tel Aviv, in diretta tv

Atalanta-Hapoel Tel Aviv sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, sul canale Sky Sport Uno e Sky Calcio, ma anche in chiaro, su tv8.

Atalanta-Hapoel Tel Aviv, dove vederla in streaming

Atalanta-Hapoel Tel Aviv sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Le app sono scaricabili su tutti i dispositivi dall'App Store o dal Google Play Store e utilizzabili, previo abbonamento, attraverso il login. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming sul sito di tv8.