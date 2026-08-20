Quinto posto in Champions League, perché la Serie A tifa Atalanta in Conference

Atalanta-Hapoel Tel Aviv (ore 20:30): segui la diretta

L'Italia tifa Atalanta in Conference: c'entra il posto 'extra' in Champions

La qualificazione della fase campionato della terza competizione Uefa darebbe infatti al calcio italiano maggiori possibilità di riconquistare (a partire dalla stagione 2027/28), quel quinto posto in Champions League che era stato conquistato al termine di quella 2024/25 e che è stato poi perso nella passata stagione (a causa dei risultati deludenti delle nostre squadre in Europa).

La Dea può diventare la settima squadra italiana in Europa

Gli eventuali risultati dell'Atalanta nella fase campionato di Conference League andrebbero infatti a contribuire al ranking italiano, aggiungendosi a quelli che otterranno Inter, Napoli, Roma e Como in Champions e a quelli di Juve e Milan in Europa League. Ecco dunque il motivo per il quale l'Atalanta, nel doppio confronto contro l'Hapoel Tel Aviv, sarà spinta dal tifo di tutta l'Italia calcistica.