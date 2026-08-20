Conference League: vittorie per Monaco e Getafe, bene l'Ajax in casa del Sion

Pochi gol nelle prime gare della serata di Conference League , caratterizzata da ben tre 0-0 in avvio: finiscono infatti a reti bianche Inter Turku-Copenaghen, Tromso-Brighton e Klaksvik-Riga. Nel mezzo, bene i danesi del Midtjylland , che stendono i croati del Rijeka con le reti di Cho Gue-Sung e Johannesen . Successo in trasferta per il Larne , che nel finale sorprende il Lincoln con l'uno-due firmato da O'Neill e O'Hara. Vittoria di misura, invece, per il Nordsjaelland , premiato dal gol partita di Rojkjaer contro gli svizzeri del St. Gallen.

PAOK, solo un pari con il Brann. Vittoria in trasferta per il Monaco

A Salonicco, Baba risponde a Kristian Eriksen, consentendo al PAOK di strappare un pareggio importante contro il Brann. Finisce 2-2 fra Drita e Inter Escaldes, mentre il Monaco riesce a battere a domicilio i polacchi del Gornik Zabrze, grazie ai gol di Biereth, Camara e Brunner, che rendono vane le reti di Prekop e Liseth. Kady Borges decide invece la sfida tra Twente e Qarabag, che vede l'undici azero uscire vincitore in trasferta. Il Borac Banja Luka espugna il campo del Vikingur Reykjavik, vincendo in Islanda grazie alle reti di Juricic (doppietta) e Jojic. Pirotecnico 4-2 tra Sion ed Ajax, con i lancieri che hanno la meglio lontano da Amsterdam, in virtù delle marcature di Brandt, Marcos Leonardo, Arokodare e Klaassen. Il Lugano batte 2-1 il Maccabi Tel Aviv, con i gol di Behrens e Grgic, mentre il Friburgo non sbaglia sul terreno di gioco del Motherwell. 3-1 il punteggio in favore dei tedeschi. 0-0 tra Gent e Hibernian. Beffato il Panathinaikos, a cui non basta la doppietta di Tetteh, annullata da quella di Umar nel recupero. Hearts e Rapid Vienna non vanno oltre il 2-2, mentre Naderi regala il successo ai Rangers di Glasgow contro lo Jablonec.

Il Getafe batte il Partizan, bene anche il Braga

Partizan Belgrado ko in casa del Getafe, con Unal Enes che apre le marcature prima del pareggio di Seck all'alba dell'intervallo. Nel finale, la risolvono Garcia e Mojica, mentre Pau Victor e Diego Rodrigues consentono al Braga di indirizzare il discorso qualificazione contro l'Austria Vienna. 1-1 tra Shamrock Rovers e KuPS, mentre il Pafos non va oltre lo 0-0 contro il Dinamo City. Vince, invece, l'Hajduk Spalato, che supera il Rakov con il punteggio di 2-1. Sego e de Almeida decisivi per i croati.