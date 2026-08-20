Atalanta, la prima non è buona: l'Hapoel inchioda Sarri sullo 0-0
Playoff di Conference, si decide tutto tra una settimana. Scalvini ko
Si deciderà tutto al ritorno. L'Atalanta di Sarri, al debutto ufficiale, non va oltre lo 0-0 con l'Hapoel Tel Aviv nell'andata del turno di qualificazione ai gironi di Conference League. La gara di ritorno si giocherà il 27 agosto in campo neutro, in Ungheria, a Mikolc.
Articolo in aggiornamento
Tutte le newsConference League
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS