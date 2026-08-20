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Atalanta, la prima non è buona: l'Hapoel inchioda Sarri sullo 0-0

Playoff di Conference, si decide tutto tra una settimana. Scalvini ko

1 min

Pubblicato il 20.08.2026, 22:28

Si deciderà tutto al ritorno. L'Atalanta di Sarri, al debutto ufficiale, non va oltre lo 0-0 con l'Hapoel Tel Aviv nell'andata del turno di qualificazione ai gironi di Conference League. La gara di ritorno si giocherà il 27 agosto in campo neutro, in Ungheria, a Mikolc.

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