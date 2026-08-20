Atalanta, Sarri chiede rinforzi: "Parlerò con il direttore sportivo. Dobbiamo fare qualcosa"

Il pareggio casalingio con l'Hapoel Tel-Aviv , 0-0 nell'andata dello spareggio di Conference League, non ha tolto il sorriso al tecnico dei nerazzurri Maurizio Sarri ."In questa partita vedo dentro tanti aspetti positivi, abbiamo avuto poche iniziative per vie esterne, ma stiamo parlando di una squadra in costruzione. Per alcuni aspetti sono positivo, ma dobbiamo migliorare", ha detto alla fine della gara.

Sarri e la risposta sul mercato dell'Atalanta

Quando gli è stato chiesto di posizionare questa Atalanta in una sorta di classifica delle squadre che ha allenato in carriera, Sarri ha risposto senza indugi, chiedendo alla società di muoversi sul mercato: "Dobbiamo fare qualcosa - ha detto - dirlo adesso sarebbe riduttivo, ancora non ci sono gli elementi completi".

Sarri e l'esordio in campionato

Restando in tema mercato, Sarri ha poi ribadito: "Cosa manca a questa squadra sul mercato? Preferisco parlarne col direttore sportivo". Domenica i nerazzurri esordiranno in campionato, ospitando il Sassuolo: "Vedremo come siamo usciti da questa gara e in che condizioni saremo domenica. Prendiamo una partita alla volta, da lunedì ripenseremo a questo avversario. La squadra cerca di fare quello che gli viene chiesto, ma si parte da un presupposto positivo. Più che altro dobbiamo giocare e scaricare, non possiamo caricare dal punto di vista fisico, penso che i ragazzi abbiano lavorato parecchio".