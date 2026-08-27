Dove vedere Hapoel Tel Aviv-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

In Ungheria , per via delle note questioni geopolitiche che vedono coinvolto lo Stato di Israele, l'Atalanta di Maurizio Sarri affronta l' Hapoel Tel Aviv in occasione della gara di ritorno dei playoff di Conference League . In palio c'è il pass per la fase campionato della competizione Uefa, che garantirebbe alla Dea tre impegni a settimana e la palma di rappresentante italiana nel torneo continentale che segue Europa League e Champions. Si ripartirà dallo 0-0 di Bergamo .

Hapoel Tel Aviv-Atalanta, l'orario

Il match di ritorno dei playoff di Conference League si disputerà oggi, giovedì 27 agosto, alle ore 20 sul neutro del "Diósgyőri Stadion" di Miskolc (Ungheria). In un clima molto particolare, la Dea è chiamata ad indirizzare subito una partita non facile, come confermato dalle difficoltà registrate nel primo round del doppio confronto. Riflettori puntati su Scamacca e Raspadori.

Dove vedere Hapoel Tel Aviv-Atalanta in diretta tv

Hapoel Tel Aviv-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, sul canale Sky Sport Uno e Sky Calcio, e sulla piattaforma NOW, ma anche in chiaro su TV8. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Hapoel Tel Aviv-Atalanta, dove vederla in streaming

Hapoel Tel Aviv-Atalanta sarà visibile in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni sono scaricabili su tutti i dispositivi mobili tramite App Store e Google Play Store e utilizzabili, previo abbonamento, attraverso un semplice login. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming, in modalità gratuita, sul sito di tv8 (tv8.it). Webcronaca testuale del match della Dea disponibile su CorrieredelloSport.it a partire dalle 20.