H. Tel-Aviv-Atalanta diretta Conference League: segui la sfida decisiva per Sarri LIVE

Primo crocevia della stagione per l' Atalanta , che dopo lo 0-0 di Bergamo , si gioca in gara secca la qualificazione alla Conference League contro gli israeliani dell' Hapoel Tel Aviv . Sul neutro di Miskolc, in Ungheria, Sarri opterà allora per la miglior formazione possibile in vista di un match che vede gli orobici favoriti nei pronostici, ma che come dimostrato dalla partita di andata, potrebbe rivelarsi più ostico del previsto. Concentrazione e concretezza, queste le caratteristiche sollecitate alla vigilia dal tecnico, che ha ribadito la voglia di tornare sul palcoscenico internazionale dopo qualche anno di assenza. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio .

20:01

+++ Inizia Hapoel Tel Aviv-Atalanta! +++

Si parte a Miskolc! Il calcio d'inizio è dell'Hapoel Tel Aviv.

19:59

Ecco le squadre

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: è finalmente tutto pronto per Hapoel-Atalanta, sfida decisiva per la partecipazione alla prossima Conference League.

19:56

Si scalda l'atmosfera al Diòsgory Stadion

Si avvicina il momento del calcio d'inizio e si scalda l'atmosfera sugli spalti Diòsgory Stadion, campo neutro, ma comunque gremito di tifosi israeliani, cui danno appoggio anche i supporters magiari. Non numerosa, ma colorata e rumorosa la rappresentanza del tifo bergamasco.

19:49

Giuntoli: "Vogliamo l'Europa. Mercato? Ultimi giorni decisivi"

Nell'immediato prepartita, il direttore sportivo degli orobici Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Per quanto riguarda la gara di questa sera siamo tutti molto concentrati per centrare il primo obiettivo internazionale. L'Atalanta è abituata a giocare in Europa e lo vogliamo fare anche in questa stagione. Il mercato? Abbiamo ben chiari i nostri obiettivi e siamo al lavoro per rinforzare la squadra, gli ultimi giorni saranno decisivi".

19:38

Sarri non potrà contare su Elmas

Avrebbe certamente fatto comodo a Sarri, ma Elmas non ha potuto prendere parte alla trasferta in Ungheria, perché la lista per il playoff era già stata bloccata prima del match d'andata, mentre il rinforzo dell'Atalanta è arrivato nei giorni immediatamente successivi.

19:33

Hapoel più avanti fisicamente

Mentre per l'Atalanta quella di questa sera sarà la terza uscita ufficiale stagionale, dopo l'andata e il debutto vincente in campionato contro il Sassuolo, per l'Hapoel si tratterà della settima: gambe più rodate dunque per la squadra di Barda, che nel suo percorso nei turni preliminari ha già eliminato il Ludogorets ed il Katowice.

19:27

La decisione su De Ketelaere

De Ketelaere partirà dalla panchina, una decisione già motivata da Sarri in sala stampa, ma poi maturata solamente nelle ultime ore: "Si è allenato pochissimo dopo il problemino all'adduttore. Ha fatto mezz'ora in campionato, l'utilizzo dovrà essere parziale. Non so se farlo partire o farlo entrare, anche perché non sappiamo quanto durerà la partita".

19:22

Sarri ha tenuto alta l'attenzione alla vigilia

Alla vigilia del match, durante la conferenza stampa ufficiale, Sarri ha insistito molto sulla concentrazione della squadra: "L'andata ci ha fatto capire che non sarà una partita facile. Non dovrà essere un'Atalanta presuntuosa, ma concentrata e concreta".

19:17

La squadra arbitrale della gara

A dirigere Hapoel-Atalanta sarà il fischietto tedesco Daniel Schlager, coadiuvato dagli assistenti Waschitzki e Fritsch. Al Var ci sarà Benjamin Cortus.

19:06

La formazione ufficiale dell'Hapoel Tel Aviv

Hapoel Tel-Aviv (4-2-3-1): Tzur; Coco, Chico, Mayembo, Leidner; Kraev, Falcao; Owusu, Alkoukin, Altman; Boateng. All.: Barda

19:05

L'undici ufficiale dell'Atalanta

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Ederson, Gaetano, Samardzic; Zalewski, Krstovic, Raspadori. All.: Sarri

19:00

Hapoel-Atalanta, come una finale

Tutto pronto a Mikolc, in Ungheria, per la sfida di ritorno dei playoff di Conference League tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta. Si tratta di una sfida da dentro o fuori visto lo 0-0 dell'andata. Domani, venerdì 28 agosto, il sorteggio per la League phase della competizione.

Diòsgyori Stadion - Miskolc