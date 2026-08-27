H. Tel-Aviv-Atalanta diretta Conference League: segui la sfida decisiva per Sarri LIVE

20:01
+++ Inizia Hapoel Tel Aviv-Atalanta! +++
Si parte a Miskolc! Il calcio d'inizio è dell'Hapoel Tel Aviv.
19:59
Ecco le squadre
Le squadre fanno il loro ingresso in campo: è finalmente tutto pronto per Hapoel-Atalanta, sfida decisiva per la partecipazione alla prossima Conference League.
19:56
Si scalda l'atmosfera al Diòsgory Stadion
Si avvicina il momento del calcio d'inizio e si scalda l'atmosfera sugli spalti Diòsgory Stadion, campo neutro, ma comunque gremito di tifosi israeliani, cui danno appoggio anche i supporters magiari. Non numerosa, ma colorata e rumorosa la rappresentanza del tifo bergamasco.
19:49
Giuntoli: "Vogliamo l'Europa. Mercato? Ultimi giorni decisivi"
Nell'immediato prepartita, il direttore sportivo degli orobici Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Per quanto riguarda la gara di questa sera siamo tutti molto concentrati per centrare il primo obiettivo internazionale. L'Atalanta è abituata a giocare in Europa e lo vogliamo fare anche in questa stagione. Il mercato? Abbiamo ben chiari i nostri obiettivi e siamo al lavoro per rinforzare la squadra, gli ultimi giorni saranno decisivi".
19:38
Sarri non potrà contare su Elmas
Avrebbe certamente fatto comodo a Sarri, ma Elmas non ha potuto prendere parte alla trasferta in Ungheria, perché la lista per il playoff era già stata bloccata prima del match d'andata, mentre il rinforzo dell'Atalanta è arrivato nei giorni immediatamente successivi.
19:33
Hapoel più avanti fisicamente
Mentre per l'Atalanta quella di questa sera sarà la terza uscita ufficiale stagionale, dopo l'andata e il debutto vincente in campionato contro il Sassuolo, per l'Hapoel si tratterà della settima: gambe più rodate dunque per la squadra di Barda, che nel suo percorso nei turni preliminari ha già eliminato il Ludogorets ed il Katowice.
19:27
La decisione su De Ketelaere
De Ketelaere partirà dalla panchina, una decisione già motivata da Sarri in sala stampa, ma poi maturata solamente nelle ultime ore: "Si è allenato pochissimo dopo il problemino all'adduttore. Ha fatto mezz'ora in campionato, l'utilizzo dovrà essere parziale. Non so se farlo partire o farlo entrare, anche perché non sappiamo quanto durerà la partita".
19:22
Sarri ha tenuto alta l'attenzione alla vigilia
Alla vigilia del match, durante la conferenza stampa ufficiale, Sarri ha insistito molto sulla concentrazione della squadra: "L'andata ci ha fatto capire che non sarà una partita facile. Non dovrà essere un'Atalanta presuntuosa, ma concentrata e concreta".
19:17
La squadra arbitrale della gara
A dirigere Hapoel-Atalanta sarà il fischietto tedesco Daniel Schlager, coadiuvato dagli assistenti Waschitzki e Fritsch. Al Var ci sarà Benjamin Cortus.
19:06
La formazione ufficiale dell'Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel-Aviv (4-2-3-1): Tzur; Coco, Chico, Mayembo, Leidner; Kraev, Falcao; Owusu, Alkoukin, Altman; Boateng. All.: Barda
19:05
L'undici ufficiale dell'Atalanta
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Ederson, Gaetano, Samardzic; Zalewski, Krstovic, Raspadori. All.: Sarri
19:00
Hapoel-Atalanta, come una finale
Tutto pronto a Mikolc, in Ungheria, per la sfida di ritorno dei playoff di Conference League tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta. Si tratta di una sfida da dentro o fuori visto lo 0-0 dell'andata. Domani, venerdì 28 agosto, il sorteggio per la League phase della competizione.
Diòsgyori Stadion - Miskolc