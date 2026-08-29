Calendario Atalanta Conference League, date e orari delle sei partite
La squara di Sarri inizierà il girone con la sfida in casa contro il Pafos
Giornata 1
15 ottobre ore 21:00 Atalanta-Pafos
Giornata 2
22 ottobre ore 21:00 Ajax-Atalanta
Giornata 3
5 novembre ore 18:45 Atalanta-Kairat Almaty
Giornata 4
26 novembre ore 21:00 Borac-Atalanta
Giornata 5
10 dicembre ore 18:45 Riga-Atalanta
Giornata 6
17 dicembre ore 21:00 Atalanta-Mjalby
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