Calendario Atalanta Conference League, date e orari delle sei partite

La squara di Sarri inizierà il girone con la sfida in casa contro il Pafos

1 min

Pubblicato il 29.08.2026, 20:41 (Aggiornato il 29.08.2026, 20:56)

Giornata 1
15 ottobre ore 21:00 Atalanta-Pafos

Giornata 2
22 ottobre ore 21:00 Ajax-Atalanta

Giornata 3
5 novembre ore 18:45 Atalanta-Kairat Almaty

Giornata 4
26 novembre ore 21:00 Borac-Atalanta

Giornata 5
10 dicembre ore 18:45 Riga-Atalanta

Giornata 6
17 dicembre ore 21:00 Atalanta-Mjalby

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