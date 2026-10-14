Sarri: "La penso come le curve, questo calcio non mi fa impazzire". Poi esalta David Luiz: "Affezionato a lui"

"Il calcio moderno è questo. Se fai tre partite in sei giorni è chiaro che bisogna riadattarsi, visto che il tempo è poco. Penso che non faccia impazzire questo calcio, tendo a pensarla come le nostre curve. Domani è una gara sbrigativa alla quale, però, ci toccherà arrivare il più pronti possibili. Su chi giocherà staremo a vedere. Dobbiamo tenere in ballo quanti più giocatori possibili". Così Maurizio Sarri , in conferenza stampa, alla vigilia di Atalanta-Pafos , valida per la prima giornata della nuova edizione della Conference League , in programma domani, giovedì 15 ottobre, alle 21, alla New Balance Arena.

Sarri: "Pafos? Serve umiltà, sono una squadra di livello"

L'avversario: "Mi aspetto una partita difficile. In Italia il livello delle medio piccole si è elevato in maniera esponenziale, questo è successo anche in Europa. Il Pafos è una buona squadra, ha grandi valori tecnici, giocatori brasiliani e portoghesi che hanno grande fase di palleggio. Serve umiltà da parte di tutti, anche perché ci aiuta poi ad affrontare il match nella maniera migliore possibile. Quanto sarà importante la differenza reti? Se penso alla differenza reti vuol dire che aver già dato vinta la partita. Che il Pafos sia una squadra di livello è un dato di fatto. Basarsi solo sul nome e sui trofei vinti vuol dire essere superficiali".

Sarri, siparietto con Carnesecchi: "Il problema è che non posso farlo giocare in mezzo al campo"

Al fianco di Sarri c'era Carnesecchi: "Il problema è che non posso farlo giocare in mezzo al campo (ride). Marco è un giocatore dalla grande personalità, ha le potenzialità per fare la differenza, oltre ad avere le spalle larghe. Per Carnesecchi non è un peso, ma un grande stimolo".

Atalanta, Sarri su Scalvini: "Probabilmente salterà anche il Milan"

A Sky, Sarri ha poi parlato di Scalvini: "Non è alle prese con un infortunio grave, per qualche giorno dovrà stare a riposo. Probabilmente salterà anche il Milan. Andremo a sopperire con quelli che abbiamo, ma in questo momento è importante che tutti siano coinvolti. Quindi, bene che mettano piede in campo più giocatori possibili".