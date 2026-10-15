Dove vedere Atalanta-Pafos in tv? Sky o Dazn, orario
Debutto stagionale in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che esodirà contro i ciprioti del Pafos nella prima giornata della fase campionato.
Atalanta-Pafos, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo, teatro del confronto tra l'Atalanta di Maurizio Sarri e il Pafos di Ricardo Sa Pinto.
Dove vedere Atalanta-Pafos in diretta tv
Atalanta-Pafos sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atalanta-Pafos, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Conference League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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