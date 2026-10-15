Sarri: "Calcio? La penso come le curve"

Dove vedere Atalanta-Pafos in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto quello che c'è da sapere sul match di Conference League: le probabili formazioni
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Pubblicato il 15.10.2026, 10:09

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Debutto stagionale in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che esodirà contro i ciprioti del Pafos nella prima giornata della fase campionato.

Atalanta-Pafos, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo, teatro del confronto tra l'Atalanta di Maurizio Sarri e il Pafos di Ricardo Sa Pinto.

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Dove vedere Atalanta-Pafos in diretta tv

Atalanta-Pafos sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Pafos, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Conference League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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