Buona la prima per l'Atalanta in Conference League: Sarri piega 3-1 il Pafos

Atalanta-Pafos 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

Atalanta show nel primo tempo: tris nerazzurro al Pafos

Sarri si affida al 4-2-3-1 schierando dal 1' Scamacca, supportato sulla trequarti dal trio Elmas-Raspadori-Zalewski ed è proprio l'ex Napoli e Torino, dopo 47 secondi, a sbloccare il risultato. Dopo aver riconquistato un pallone sulla trequarti, Raspadori attacca la linea di fondo e sforna un pallone invitante nel cuore dell'area di rigore: velo da applausi di Scamacca e palla che arriva comoda sui piedi del macedone che batte l'estremo difensore ospite Majecki con una precisa conclusione. La Dea spinge forte sull'acceleratore e già al 16' sfiora il raddoppio: una parata da urlo di Majecki nega l'eurogol a Raspadori (girata mancina di prima intenzione destinata all'incrocio dei pali). Inizio di partita shock per il Pafos che, un minuto dopo, concede un calcio di rigore alla Dea: Zalewski entra in area e viene travolto dalla spallata irregolare di un ingenuo Bruno Felipe. Dagli undici metri si presenta Raspadori che spiazza Majecki, portando i nerazzurri sul doppio vantaggio. La gioia dell'attaccante nerazzurro dura però pochi secondi: il classe 2000 accusa infatti un problema muscolare proprio nell'istante in cui calcia il rigore e non è in grado di proseguire. Al suo posto Sarri inserisce De Ketelaere. L'Atalanta è in totale controllo del match ma rischia di subire il gol dell'1-2 al 24': contropiede Pafos con Biel. Il brasiliano, sull'out mancino, vede il taglio del connazionale Lele e lo serve. Il numero 18 dei ciprioti, a tu per tu con Carnesecchi, apre il piatto destro e spedisce clamorosamente a lato da ottima posizione. Scampato il pericolo, i nerazzurri si riversano in avanti e si rendono pericolosi al 33' con Scamacca, la cui conclusione da venti metri viene intercettata ancora una volta da un attento Majecki. Il Pafos risponde con la velenosa conclusione su punizione di Dragomir (41') ma capitola, per la terza volta, al 44': De Ketelaere inventa, Scamacca - smarcato in area - trasforma con un diagonale chirurgico.

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Biel segna, ma non basta: tris Atalanta all'esordio in Conference League

La ripresa si apre con l'Atalanta che attacca a testa bassa alla ricerca del quarto gol. Ci va vicino Zalewski al 49': l'ex Roma e Inter parte dalla trequarti e prova la conclusione dalla distanza, neutralizzata dall'ennesimo intervento provvidenziale di Majecki. I nerazzurri non si accontentano e sfiorano ancora una volta il gol del 4-0 in due occasioni: al 55' la punizione a giro di Gaetano, da 25 metri, finisce di poco fuori mentre al 67' De Ketelaere colpisce di testa su corner di Elmas e non trova la porta da pochi passi. Dea pericolosa anche al 71' (colpo di testa di Scamacca fuori per una questione di centimetri) e al 76' (mancino di De Ketelaere alto di pochissimo). Nel mezo, al 74', parata provvidenziale di Carnesecchi: l'estremo difensore nerazzurro respinge male il tiro dalla distanza di Anderson Silva per poi neutralizzare, con un guizzo da urlo, il tap-in di Biel. Nel finale, arriva il gol della bandiera degli ospiti: lo segna Biel che, con un bel diagonale di destro in area, rende meno amaro il passivo per i suoi. Il triplice fischio dell'arbitro Ladeback arriva dopo 3' di recupero: festa grande per la Dea che inizia la sua avventura continentale con il piede giusto.

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