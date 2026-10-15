Conference League, Salah show: Trabzonspor corsaro in Finlandia. Ok il Monaco, pari Getafe

Si alza il sipario sulla Conference League 2026/27 , terza competizione per club giunta alla sua sesta edizione . In attesa dell' esordio dell' Atalanta contro i ciprioti del Pafos , la prima giornata della League Phase si apre con il successo esterno dei turchi del Trabzonspor , una delle formazioni più attese, sul campo del KuPS : i ragazzi di mister Reis si impongono a Tampere con uno scoppiettante 4-2 , trascinati da uno scatenato Momo Salah . L' ex stella del Liverpool confeziona un assist al bacio per il gol del vantaggio dei bordeaux-celesti firmato Onuachu (3') per poi salire in cattedra al tramonto del primo tempo con la rete del raddoppio (44'). Nella ripresa i turchi calano il tris con l'acuto di Franculino (47'), ma i padroni di casa non si arrendono e accorciano le distanze con il gol olimpico di Pennanen direttamente da corner (54'). Cinque minuti dopo i finlandesi possono addirittura riaprire la contesa dal su calcio di rigore: decisiva la parata dell' ex Inter e Manchester United Onana che neutralizza la conclusione di Parzyszek . Nel finale c'è spazio per il secondo gol di giornata di Franculino (91') e l'acuto di Engvall (96').

Conference League, la classifica

Blitz del Monaco in Bulgaria, pareggia il Getafe. Cade l'Ajax

Tra le tante gare (dieci) delle 18.45, spicca la vittoria esterna del Monaco che passa sul 2-0 a Sofia contro il Cska: i monegaschi mettono la freccia nel primo tempo con i guizzi di Brunner (3') e l'ex Barcellona Ansu Fati (43'). Inutile, nella ripresa (76'), il gol dei bulgari firmato Zwarts su assist dell'ex Inter e Sassuolo Sensi. Non va oltre il pareggio invece il Getafe: al ritorno in Europa dopo 18 anni, gli Azulones impattano 1-1 a Craiova contro l'Universitatea. I rumeni passano al 59' con Al Hamlawi, ma vengono raggiunti all'81' da Gudelj. La sorpresa di giornata arriva invece da Spalato, dove l'Hajduk - al ritorno in Europa dopo 16 anni - piega 2-1 l'Ajax: Sanyang (37') e Soticek (55') trascinano i croati. Ai Lancieri non è invece sufficiente il gran gol messo a segno dall'ex Inter Klaassen per il momentaneo pari (53'). Esulta invece il Panathinaikos: i greci piegano 2-1 il Borac Banja Luka trascinati dai gol dell'ex Cremonese Dessers (su rigore al 10') e Kangwa (70'). Jojic illude i bosniaci ma non basta (80').

Conference League, colpaccio del Lugano: Stella Rossa ko

Negli altri match di serata, da segnalare l'emozionante 3-2 in rimonta del Lugano sulla Stella Rossa Belgrado (in gol, per la Zvezda, l'ex Milan ed Empoli Krunic), il 2-0 del Mjallby sull'Inter Escaldes e la vittoria per 1-0 del Gent sull'Aarhus. Terminano in parità, sull'1-1, Egnatia-Midtjylland e Riga-Kairat Almaty.

Conference League: risultati, tabellini e statistiche