Sarri cita Klopp: "Il primo anno non si giudica. De Ketelaere? Ha potenzialità enormi"

Dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan, l'Atalanta torna in campo per la partita più attesa di questa League Phase di Conference contro l'Ajax . Trasferta ad Amsterdam per la squadra di Sarri che vuole mantenere l'ottimo ruolino di marcia in Europa, dove i bergamaschi sono a punteggio pieno. L'allenatore dei nerazzurri ha presentato così la sfida: "Vedendo l'ambiente e la squadra avversaria bisogna fare bene. La squadra è molto tecnica, il contesto è da grande partita per il quale dobbiamo essere all'altezza. Il calcio di oggi dell'Ajax è un'evoluzione di quello tradizionale, la qualità tecnica è sempre molto molto elevata", ha affermato ai microfoni di Sky Sport.

Atalanta, le parole di Sarri

Sarri prosegue: "Veniamo da tre partite in cui in due abbiamo fatto gol dopo un minuto e in una nel primo tempo non abbiamo giocato: difficile avere chiarezza su quello che è successo. Ci manca continuità, ma in tutte le ultime partite abbiamo fatto 30/40 minuti di ottima qualità. Ci manca continuità tra una partita e l'altra e all'interno della stessa partita. Ma ci sono sprazzi che danno la sensazione di essere una base da cui crescere". L'Atalanta arriva ad Amsterdam con una grande emergenza infortuni nel reparto difensivo: "Così numericamente importante mai affrontata, ma bisogna anche avere la consapevolezza che domani giochiamo in 11. Pensiamo a quelli a disposizione e cerchiamo di metterli nelle condizioni di fare bene. L'esperienza in campo ti aiuta tantissimo, ma non ti dà centimetri e impatto fisico. Zappacosta ci fa comodo da esterno, da centrale per esperienza potrebbe fare bene ma in area potrebbe pagare. Il morale non è sotto terra. Gli infortunati ci sono come in tutte le squadre che giocano in Europa e hanno tanti giocatori con le nazionali".

"De Ketelaere ha potenzialità enormi e non se ne rende conto"

Sarri ha poi parlato anche del momento di De Ketelaere: "Prima o poi farà una partita di riposo anche lui, è inevitabile. Ha potenzialità enormi, non so se ne rende conto. Ha fatto alti e bassi in carriera, bisogna supportarlo se vogliamo riportarlo a un livello in cui può fare la differenza. Attualmente è in un momento di normalità, ma ti fa arrabbiare la sensazione che possa sempre fare di più". Per concludere, un commento sul difficile avvio di stagione: "Mi aspettavo tante difficoltà ma era inevitabile. Come diceva Klopp, il primo anno è sempre pieno di difficoltà. Chiaro che quando cerchi di stravolgere qualcosa, innescare un ciclo nuovo non è opera di due/tre mesi".