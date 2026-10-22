Dove vedere Ajax-Atalanta in tv? Sky o Dazn, orario

Ajax-Atalanta, l'orario

La partita di Europa League si disputerà oggi, giovedì 22 ottobre, alle ore 21 alla "Johan Cruijff Arena" di Amsterdam. Direzione di gara affidata al portoghese Antonio Norbe.

Dove vedere Ajax-Atalanta in diretta tv

Ajax-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 254 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Ajax-Atalanta, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Conference League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.