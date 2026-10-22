Atalanta piegata nel finale ad Amsterdam: l'Ajax vince 2-0, primo ko in Conference League per Sarri

Ajax-Atalanta 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Sarri in emergenza alla 'Johan Cruijff Arena'

Difesa in emergenza per i bergamaschi senza gli infortunati Hien, Kolasinac, Kossounou e Scalvini, tutti in infermeria insieme al centrocampista Kessie e all'attaccante Raspadori. Sarri schiera così Obric in coppia con Kristensen al centro della retroguardia, mentre Zalewski ed Elmas sono gli esterni a supporto di un De Ketelaere versione trequartista e di Scamacca, inizialmete preferito a Krstovic nel ruolo di centravanti. Speculare il 4-2-3-1 dell'Ajax (titolare l'ex fiorentino Amrabat in mediana, solo panchina per l'attaccante italiano classe 2006 Pugno), che parte forte e al 5' colpisce un palo con una conclusione di Rosa deviata da Gaetano. L'Atalanta soffre, con Carnesecchi comunque attento sul tiro di Mokio (28') e Marcos Leonardo che manca la porta di un soffio (31'), ma cresce alla distanza e prima del riposo sfiora il vantaggio con Gaetano, che calcia alto da buona posizione su cross dalla sinistra dell'ispirato Zappacosta.

L'Atalanta cade nel finale: vince l'Ajax 2-0

Il copione non cambia nella ripresa, con l'Ajax all'attacco e Carnesecchi reattivo su un tiro-cross di Brandt (47') che poi conclude alto di poco con la testa (50'). Ancora il portiere azzurro bravo al 54' sul sinistro di Rosa, poi Sarri interviene dalla panchina inserendo prima Samardzic (fuori e Keletaere al 62') e Krstovic (dentro per Scamacca al 72'), raggiunti nel finale in campo da Pasalic e Rowe (dall'80' al posto di Gaetano ed Elmas). I nuovo entrati ridanno vigore alla Dea ed è proprio Rowe a servire la palla buona a Zalewski, che la spreca calciando a lato da ottima posizione (85'). Un errore reso ancora più pesante dal gol dell'Ajax che arriva due minuti dopo, quando Arokodare vince un duello aereo contro Obric e poi non lascia scampo a Carnesecchi. La rete dei padroni di casa piega le gambe alla Dea che nel recupero subisce anche la seconda, siglata dall'altra subentrato Ouazana (90+3') che trova la porta dopo aver superato in corsa Bellanova e Kristensen. Prima vittoria per i 'Lancieri', che riscattano il ko incassato sul campo dell'Hajduk Spalato al debutto e agganciano a quota 3 punti l'Atalanta, che nel prossimo turno (5 novembre) ospiterà i kazaki del Kairat Almaty. Prima però Sarri dovrà affrontare un impegnativo trittico di campionato: contro il Frosinone e il Parma a Bergamo (25 ottobre e 2 novembre), in mezzo la trasferta sul campo della Fiorentina (29 ottobre).

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