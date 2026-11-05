Dove vedere Atalanta-Kairat in tv? Sky o Dazn, orario

Tre punti all'attivo in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri , oggi chiamata ad ospitare il Kairat Almaty , squadra kazaka protagonista in Champions nella passata stagione. Non ci sono precedenti tra le due formazioni, con la Dea costretta a vincere per morale e classifica. In Serie A è conclamata la crisi di risultati, come testimoniano l'ultimo ko con il Parma e il ritiro imposto dalla società nei giorni scorsi. In campo internazionale, invece, per i bergamaschi è ancora tutto aperto.

Atalanta-Kairat, l'orario

Il match di Conference League, valido per la terza giornata della Fase Campionato, andrà in scena oggi, giovedì 5 novembre, alle ore 18:45 alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Kairat in diretta tv

Atalanta-Kairat Almaty sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 254 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Kairat, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Conference League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.