Dove vedere Atalanta-Kairat in tv? Sky o Dazn, orario
Tre punti all'attivo in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, oggi chiamata ad ospitare il Kairat Almaty, squadra kazaka protagonista in Champions nella passata stagione. Non ci sono precedenti tra le due formazioni, con la Dea costretta a vincere per morale e classifica. In Serie A è conclamata la crisi di risultati, come testimoniano l'ultimo ko con il Parma e il ritiro imposto dalla società nei giorni scorsi. In campo internazionale, invece, per i bergamaschi è ancora tutto aperto.
Atalanta-Kairat, l'orario
Il match di Conference League, valido per la terza giornata della Fase Campionato, andrà in scena oggi, giovedì 5 novembre, alle ore 18:45 alla New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Kairat in diretta tv
Atalanta-Kairat Almaty sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 254 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atalanta-Kairat, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Conference League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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