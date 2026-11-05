Krstovic evita la sconfitta, ma la crisi dell'Atalanta continua: solo un punto con il Kairat Almaty

Sale a sei la striscia di gare senza vittoria per l' Atalanta . La squadra di Maurizio Sarri alla New Balance Arena non va oltre l'1-1 contro i kazaki del Kairat. Inizialmente in vantaggio gli ospiti grazie alla rete di Gual al 52', la rete del definitivo 1-1 è stata segnata da Krstovic all'80'. Al termine della partita, sono i fischi della New Balance Arena ad accompagnare l'uscita dal campo dei nerazzurri. Con questo pareggio l'Atalanta sale a quattro punti in classifica in Conference League in tre giornate nelle quali, oltre a questo pareggio, era arrivata la vittoria contro il Pafos e la sconfitta contro l'Ajax.

Atalanta-Kairat, il vantaggio iniziale porta la firma di Gual

Prima della partita la New Balance Arena ha tributato un lungo applauso all'ex Djimsiti, tornato a Bergamo per salutare i tifosi. In campo, Sarri fa esordire dal primo minuto il classe 2007 Idele, prodotto del settore giovanile. Il primo squillo della partita è dell'Atalanta, con Rowe che impegna il portiere avversario. All'11' Kassabulat rischia l'autogol con un incredibile errore nel passaggio verso il proprio portiere. Il pallone è però terminato sul fondo. Sempre al 26' Rowe impegna la retroguardia avversaria, costringendo Anarbekov alla deviazione decisiva. Il primo tempo, però, si chiude con il risultato di 0-0. A sbloccare la partita, otto minuti dall'inizio della ripresa, è del Kairat. Gual è abile a battere Carnesecchi dall'interno dell'area sfruttando il passaggio filtrante di Edmilson.

Krstovic pareggia, ma non basta: fischi alla New Balance Arena

Al sessantaquattresimo minuto Elmas aveva trovato la rete del pareggio. Il tiro dalla distanza di Zalewski, che nettamente sarebbe terminato fuori dallo specchio, è stato intercettato dal macedone, che con la conseguente conclusione ha battuto il portiere. Tutto inutile, però, data a posizione di fuorigioco del numero 99 dell'Atalanta. Due minuti più tardi Sarri cambia l'attaccante: fuori, tra i fischi, Scamacca, e al suo posto Krstovic. Elmas rimane il calciatore più pericoloso nella fase centrale del secono tempo: al 70' ci riprova, ma la conclusione è respinta dal portiere. Dieci minuti più tardi è Ederson a calciare in spaccata da dentro l'area piccola, costringendo Anarbekov all'intervallo. Il gol del pareggio arriva un minuto più tardi, e porta la firma di Krstovic. Disattenzione decisiva del portiere avversario sugli sviluppi di calcio d'angolo, il pallone arriva sul secondo palo, Obric di testa rimette al centro per il centravanti che da due passi non può sbagliare. Negi ultimi minuti l'Atalanta prova a trovare il gol della rimonta, che però non arriva. La palla della vittoria la avrebbe Pasalic, che al quarto minuto di recupero calcia alto di poco. Questa è l'ultima azione della partita, con l'Atalanta che esce tra i fischi della New Balance Arena.