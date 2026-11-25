L'Atalanta di Sarri si prepara alla tostissima trasferta in Bosnia di Conference League contro il Borac Banja Luka . Campo pesante, avversari agguerriti e tanti giocatori infortunati per Maurizio che nella quarta giornata della Fase Campionato della competizione dovrà fare a meno di Carnesecchi , appena operato al ginocchio , Hien, Kossounou, Pompei con Gaetano e Kristensen da valutare. Nonostante l'emergenza però la Dea deve prendere la forza dalla bellissima prestazione in campionato contro l'Inter alla New Balance Arena, e deve restare concentrata e con i piedi per terra. Il diktat per il tecnico toscano è proprio questo: "Domani serve tanta umiltà, perché l'avversario non ha un nome altisonante e quando dall'Italia non seguiamo una cosa la consideriamo inferiore, poi la affronti e ti mette in difficoltà, poi però ti scontri con la realtà . Questa è una squadra di buon livello, ha valori tecnici elevati con valori tecnici elevati e ha due giocatori giovani di cui sentiremo un gran parlare cioé Matej Deket e Mladen Jurkas. Il pareggio con l'Inter ci deve dare coraggio e fiducia, ma non dobbiamo perdere umiltà. Dobbiamo dare segnali di affidabilità, c'è tanto da fare".

Quel paragone da brividi con Zenica

Lo stadio Gradski di Banja Luka assomiglia in modo inquietante a quello di Zenica, che è costata appunto all'Italia la mancata qualificazione al Mondiale 2026 proprio contro i padroni di casa: "Non ci possiamo preoccupare dei problemi della Nazionale… Se il 4-4 in rimonta con l'Inter ci ha dato qualcosa in più? Ci deve dare fiducia, ci deve dare coraggio ma non far perdere umiltà, componenti che saranno fondamentali anche domani. Come si registra la fase difensiva? Col lavoro, quello che per tante volte non siamo riusciti a fare. Gli infortunati sono guariti, ma non sono in piena efficienza fisica per 90 minuti, valutiamo perché metterli dentro dall'inizio potrebbe portare a finire i cambi dopo 50 minuti e non possiamo permettercelo. Domattina valuteremo chi rientrerà subito e chi lo farà nelle prossime partite. Quanti punti servono per gli ottavi? Non lo so, non mi interessa neanche, valuteremo partita per partita. Poi chi ha vinto la coppa non è mai passato per gli ottavi, quindi anche in maniera scaramantica diciamo che va bene passare per i play-off".

Marinovic: "Non vogliamo difenderci sempre"

Coraggio è la parola chiave anche per Vinko Marinovic, allenatore del Borac Banja Luka: "Dell'Atalanta, una squadra di statura europea che ha alle spalle molte partite importanti, temiamo la fase offensiva. Per noi Roguljic s'è aggiunto agli altri infortunati, vediamo se riusciamo a recuperarlo per domani sera". Senza Jaksic, Peric e Savic, il tecnico dei bosniaci accetta comunque la sfida contro degli ospiti di lusso come i bergamaschi: "Siamo pronti ad affrontare l'Atalanta con coraggio, non vogliamo difenderci sempre, ma solo se ce ne sarà bisogno. Questa partita è un premio al nostro percorso e un test per le nostre capacità".