A pochi giorni dal pirotecnico 4-4 con l'Inter di Chivu , l'Atalanta di Maurizio Sarri torna a calcare il palcoscenico internazionale, in occasione della quarta giornata della Fase Campionato di Conference League . Trasferta bosniaca per la Dea, chiamata ad affrontare il Borac Banja Luka , che attualmente vanta solo un punto in meno dei bergamaschi nella classifica generale . Una partita che ha già il sapore del "dentro o fuori" per Scamacca e compagni.

Borac-Atalanta, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 21 di oggi, giovedì 26 novembre, al "Gradski Stadion Banja Luka", dove il Borac di Marinovic ospiterà l'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Direzione di gara affidata al belga Verboomen.

Dove vedere Borac-Atalanta in diretta tv

Borac-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 254 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Borac-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.