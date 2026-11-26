Conference League, la vittoria del Kairat Almaty apre la quarta giornata: primo stop per il Mjällby
Quarta giornata della Fase Campionato in Conference League: ad aprirla Kairat Almaty-Mjällby AIF 1-0. Dopo il pareggio (1-1) a Bergamo contro l'Atalanta, si concretizza il primo successo stagionale dei kazaki nella seconda manifestazione europea per club, che coincide con la prima sconfitta per gli svedesi: decide il gol di Tapalov al 14'.
Quarta giornata Conference League, le partite in programma alle 18:45
La giornata di Conference League prosegue con le partite in progamma alle 18:45: Ajax-Thun; Brighton-U. Craiova; Saburtalo Tblisi-Getafe; Jablonec-Lugano; Hearts-Monaco; Kauno Žalgiris-Riga; Egnatia-Lincoln; Pafos-Midtjylland; Brann-Aarhus.
Quarta giornata Conference League, le partite in programma alle 21
Alle 21 scoccherà l'ora di Borac Banja Luka-Atalanta. Oltre al match che vedrà scendere in campo i nerazzurri di Sarri a quell'ora sono in programma anche Nordsjælland-Panathinaikos; Hajduk Spalato-Stvv; Inter Escaldes-Copenhagen; Gent-Stella Rossa; Cska Sofia-Trabzonspor; Sporting Braga-Kups Kuopio; Friburgo-Twente.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS