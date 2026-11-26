Atalanta, rimonta folle in sette minuti: Zappacosta stende il Borac al 93'
BANJA LUKA (SERBIA) - Dall'incubo all'esaltazione in appena sette minuti. L'Atalanta di Maurizio Sarri conquista una vittoria pesantissima in Conference League, battendo in rimonta per 3-2 il Borac Banja Luka. I nerazzurri, che occupavano il sedicesimo posto nella classifica unica dopo le prime tre giornate, salgono a quota sette punti in quattordicesima posizione al termine di una partita incredibile.
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Atalanta, primo tempo da dimenticare
La Dea parte bene, sfiorando il vantaggio con Raspadori e Pasalic, ma mostra subito evidenti fragilità difensive. Tra il 22' e il 30' i bosniaci colpiscono due volte: prima con Juricic, imprendibile per Scalvini e Kolasinac, poi con il classe 2009 Deket, che finalizza un contropiede. Nella ripresa l'Atalanta spreca l'impossibile: Pasalic calcia alto da ottima posizione, mentre Rowe non trova lo specchio della porta praticamente sguarnita. Al 74' il Borac resta in dieci per l'espulsione di Pascual, ma ancora Rowe cestina un'altra clamorosa occasione.
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Sarri, altra rimonta da urlo dopo l'Inter
All'86' Krstovic riapre finalmente la partita con un colpo di testa su cross di Bellanova. Due minuti più tardi Herrera lascia i bosniaci addirittura in nove per un brutto intervento su Zalewski. Al 90' Kolasinac firma il pareggio, prima dell'apoteosi nerazzurra: al 93' Zappacosta rientra sul destro e scarica sul secondo palo il pallone del definitivo 3-2. Nel finale arriva anche un'ammonizione per proteste a Sarri, che dopo la rimonta contro l'Inter può festeggiare un'altra vittoria di carattere. Tre punti fondamentali per morale e classifica.
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