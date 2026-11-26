Borac-Atlanta 2-3: cronaca, statistiche e tabellino

Atalanta, primo tempo da dimenticare

La Dea parte bene, sfiorando il vantaggio con Raspadori e Pasalic, ma mostra subito evidenti fragilità difensive. Tra il 22' e il 30' i bosniaci colpiscono due volte: prima con Juricic, imprendibile per Scalvini e Kolasinac, poi con il classe 2009 Deket, che finalizza un contropiede. Nella ripresa l'Atalanta spreca l'impossibile: Pasalic calcia alto da ottima posizione, mentre Rowe non trova lo specchio della porta praticamente sguarnita. Al 74' il Borac resta in dieci per l'espulsione di Pascual, ma ancora Rowe cestina un'altra clamorosa occasione.