Borac-Atalanta 2-3: cronaca, statistiche e tabellino

Sarri 'svela' il problema dell'Atalanta

"La verità è che abbiamo fatto un'ottima partita e creato tantissime occasioni, tre delle quali a un metro dalla porta - ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della sfida, vinta in rimonta come in rimonta era arrivato il pari in campionato contro l'Inter -. Il problema è che al momento siamo fragili nella fase difensiva e questo ci complica le partite. Dobbiamo lavorarci, perché non possiamo sperare di risolverle sempre così". Doopo aver detto "grazie ai tanti tifosi che ci hanno seguito fin qui e che per fortuna stasera abbiamo ripagato", Sarri spiega che per migliorare il gioco della sua squadra "bisognerebbe cercare di ricavarsi dei tempi di lavoro, cosa non facile tra infortuni e calendario".

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