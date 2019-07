Coppa d'Africa: Camerun, Ghana e Tunisia agli ottavi. Fuori l'Angola di Bastos

ROMA - Si è chiusa oggi la fase a gironi della Coppa d'Africa, consegnando così alla competizione le 16 squadre che, nel primo turno ad eliminazione diretta, si contenderanno la qualificazione ai quarti di finale. I giochi restavano aperti soltanto nei raggruppamenti E ed F, con Mali e Ghana che avanzano da prime e Tunisia e Camerun da seconde, più le terze classificate in attesa di ripescaggio: staccano il pass Guinea, Repubblica Democratica del Congo, Benin e Sudafrica.

Il Camerun perde la vetta e trova la Nigeria. Fuori l'Angola di Bastos

Il Camerun guidato da Clarence Seedorf non va oltre lo 0-0 con un Benin che, per dovere di cronaca, dopo aver più volte rischiato di capitolare in avvio di match (Toko Ekambi, Oyongo e Choupo-Moting sfiorano l'1-0), cresce nel finale di primo tempo e nella ripresa, senza tuttavia trovare la zampata che avrebbe riscritto le sorti del girone F. Complice il successo, netto, del Ghana (2-0, firmato Jordan Ayew al 46' e Thomas Partey al 72', con Asamoah in campo solo dall'86' ed Acquah dal 66') su una Guinea-Bissau "disperatamente" affamata di punti, ultima a quota uno, il Camerun passa come seconda (proprio dietro alle Stelle Nere di ct James Kwesi Appiah e troverà ora la Nigeria sulla propria strada) ed il Benin è ripescato tra le quattro migliori terze. Nel gruppo E, si prende la vetta il Mali in virtù dell'1-0 rifilato all'Angola del laziale Bastos (37' Haidara), eliminata, al pari della Mauritania che ferma sullo 0-0 la Tunisia (seconda).

Gli ottavi di finale

Uganda-Senegal

Marocco-Benin

Madagascar – RD Congo

Ghana-Tunisia

Mali-Costa d’Avorio

Algeria-Guinea

Nigeria-Camerun

Egitto-Sudafrica