Osimhen, poker show nella goleada della Nigeria: Sao Tomé ko 10-0

AGADIR (Marocco) - Dopo la vittoria ottenuta contro la Sierra Leone nella gara d'esordio, prosegue a punteggio pieno l'avventura della Nigeria nel gruppo A di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Nella goleada rifilata al malcapitato Sao Tomé e Principe, allo Stade Adrar di Agadir, in Marocco, assoluto protagonista è Victor Osimhen, autore di quattro gol e due assist. L'attaccante del Napoli sblocca dopo soli 9', poi mette in ghiaccio il match regalando il 2-0 e il 3-0 a Simon (28') e Moffi (43'), quindi arrotonda tabellino e score personale con altri tre gol, segnati al 48' e - dopo Etebo (55'), ancora Moffi (60') e Lookman (63') - al 65' e all'84'. Il rigore di Dennis al 92' fissa il punteggio sul definitivo 10-0. Dura 58' la partita del terzino granata Ola Aina, ammonito, in campo invece negli ultimi 19' l'ex Roma, Bologna, Torino e Perugia Sadiq.