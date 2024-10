Nigeria bloccata in aeroporto in Libia, il duro sfogo di Troost-Ekong

Giocatori e dirigenti della nazionale nigeriana sono rimasti bloccati per quasi quindici ore all'aeroporto di Al Abraq, in Libia . Il volo che trasportava la Nigeria , che domani dovrebbe scendere in campo contro la Libia per un match di qualificazione alla Coppa d'Africa 2025 , è atterrato su ordine delle autorità libiche all'aeroporto di Al Abraq e non a Bengasi dove era programmato l'arrivo, secondo quanto riporta la Bbc.

Troost-Ekong: "In queste condizioni non possiamo giocare"

Secondo le autorità la squadra dovrà, adesso, viaggiare per altre tre o quattro ore da Al Abraq a Bengasi. "In queste condizioni non possiamo giocare. Hanno deviato il nostro aereo e ci hanno tenuti in ostaggio in questo aeroporto per oltre dodici ore senza alcuna disposizione. Il nostro pilota, che è tunisino, è uscito e rientrato dopo alcune ore. Non è stato trattato come un ostaggio e gli è stato detto che negli hotel vicini avrebbero accettato soltanto lui e nessun altro membro dell'equipaggio nigeriano", ha raccontato il capitano William Troost-Ekong in alcune storie su Instagram. "Queste condizioni non sono accettabili e così non possiamo giocare", ha concluso l'ex Udinese.