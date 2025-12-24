L'arbitro e lo strano uso del Var in Coppa d'Africa: fa il gesto con le mani e poi...
Episodio curioso in Coppa d'Africa, dove l'arbitro sudafricano Abongile Tom si è reso protagonista di un gesto piuttosto inusuale, soprattutto in epoca Var. È successo nel corso del secondo tempo della sfida tra Repubblica Democratica del Congo e Benin, terminata sul punteggio di 1-0 per la nazionale congolese.
Coppa d'Africa, lo strano gesto dell'arbitro Tom in RD Congo-Benin: immagini virali
Sono virali le immagini che ritraggono l'arbitro Tom fare il canonico gesto che segue solitamente un'on field review, accompagnato dai due pollici in su delle mani. Come a dire "tutto ok, decisione confermata". Ma non proprio da protocollo FIFA. È accaduto al minuto 73 di RD Congo-Benin, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa, dopo un fuorigioco piuttosto netto di Bakambu, centravanti della selezione congolese. Un check più lungo del previsto, poi risolto in un nulla di fatto. Sorrisi e ironia nei commenti sotto al video pubblicato da diverse pagine sportive sui social.