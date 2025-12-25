Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 25 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Coppa Africa, i complimenti della Roma per N'Dicka ed El Aynaoui

"Un grande debutto per Evan e Neil nella Coppa D'Africa", scrive su Instagram il club giallorosso
1 min
In attesa di riabbracciarli, la Roma si congratula con Evan Ndicka, titolare nel match di Coppa d'Africa vinto ieri sera dalla sua Costa D'Avorio contro il Mozambico (1-0, gol di Diallo) e con Neil El Aynaoui, che ha giocato nella partita vinta dal Marocco per 2-0 (reti di Diaz ed El Kaabi) contro le Comore. "Un grande debutto per Evan e Neil nella Coppa D'Africa", scrive su Instagram il club giallorosso, postando le foto dei due calciatori con le maglie delle rispettive nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

Dalla Spagna: "Raspadori, l'Atletico Madrid fissa il prezzo"Roma, chi parte e chi resta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS