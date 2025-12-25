Coppa Africa, i complimenti della Roma per N'Dicka ed El Aynaoui

"Un grande debutto per Evan e Neil nella Coppa D'Africa", scrive su Instagram il club giallorosso

In attesa di riabbracciarli, la Roma si congratula con Evan Ndicka, titolare nel match di Coppa d'Africa vinto ieri sera dalla sua Costa D'Avorio contro il Mozambico (1-0, gol di Diallo) e con Neil El Aynaoui, che ha giocato nella partita vinta dal Marocco per 2-0 (reti di Diaz ed El Kaabi) contro le Comore. "Un grande debutto per Evan e Neil nella Coppa D'Africa", scrive su Instagram il club giallorosso, postando le foto dei due calciatori con le maglie delle rispettive nazionali.

