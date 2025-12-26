Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Egitto-Sudafrica diretta, Coppa d'Africa LIVE: risultato e aggiornamenti

La nazionale di Salah conta di chiudere il discorso qualificazione alla fase a eliminazione diretta
2 min
TagsEgittoCoppa d'AfricaSudafrica
Aggiorna

Oggi si completa la seconda giornata del gruppo della Coppa d'Africa. L'Egitto di Momo Salah, infatti, se la vedrà con il Sudafrica. Entrambe le squadre hanno vinto all'esordio e contano di ripetersi per staccare il pass alla seconda fase del torneo, quella a eliminazione diretta. La stella del Liverpool è il protagonista più atteso presso il "Le Grand Stade Agadir", lì in Marocco.  Segui la partita in diretta. 

15:23

Sudafrica, la formazione ufficiale

Sudafrica (4-3-3): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Mokoena, Sithole; Apollis, Foster, Moremi  

15:22

Egitto, la formazione ufficiale

Egitto (4-3-3): El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Hamdi; Attia, Zizo, Fathy; Salah, Marmoush, Trezeguet

15:19

Pausa solo a Natale

La Coppa d'Africa ha rispettato un giorno di stop solo il 25 dicembre. Oggi si torna a fare sul serio in campo  

15:17

Egitto-Sudafrica, il calcio d'inizio

Il fischio d'inizio del match è in agenda alle ore 16 in punto. In giornata sono previste anche Zambia-Comoros (ore 18.30) e Marocco-Mali (ore 21). In questo momento si sta giocando Angola-Zimbabwe (parziale di 1-1 al minuto 84)   

15:15

Egitto, che fatica all'esordio

Nella prima gara, l'Egitto non ha brillato: lo Zimbabwe, infatti, è stato superato in rimonta (2-1) solamente al 91', grazie alla rete di Salah 

15:10

Coppa d'Africa, quante polemiche

Non mancano lamentele sul torneo che sta andando in scena in Marocco. LEGGI TUTTO 

15:00

Egitto-Sudafrica in tv

La sfida sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre 

Agadir, Marocco 

