Egitto-Sudafrica diretta, Coppa d'Africa LIVE: risultato e aggiornamenti

Oggi si completa la seconda giornata del gruppo della Coppa d'Africa. L'Egitto di Momo Salah, infatti, se la vedrà con il Sudafrica. Entrambe le squadre hanno vinto all'esordio e contano di ripetersi per staccare il pass alla seconda fase del torneo, quella a eliminazione diretta. La stella del Liverpool è il protagonista più atteso presso il "Le Grand Stade Agadir", lì in Marocco. Segui la partita in diretta.

15:23

Sudafrica, la formazione ufficiale

Sudafrica (4-3-3): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Mokoena, Sithole; Apollis, Foster, Moremi

15:22

Egitto, la formazione ufficiale

Egitto (4-3-3): El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Hamdi; Attia, Zizo, Fathy; Salah, Marmoush, Trezeguet

15:19

Pausa solo a Natale

La Coppa d'Africa ha rispettato un giorno di stop solo il 25 dicembre. Oggi si torna a fare sul serio in campo

15:17

Egitto-Sudafrica, il calcio d'inizio

Il fischio d'inizio del match è in agenda alle ore 16 in punto. In giornata sono previste anche Zambia-Comoros (ore 18.30) e Marocco-Mali (ore 21). In questo momento si sta giocando Angola-Zimbabwe (parziale di 1-1 al minuto 84)

15:15

Egitto, che fatica all'esordio

Nella prima gara, l'Egitto non ha brillato: lo Zimbabwe, infatti, è stato superato in rimonta (2-1) solamente al 91', grazie alla rete di Salah

15:10

Coppa d'Africa, quante polemiche

Non mancano lamentele sul torneo che sta andando in scena in Marocco. LEGGI TUTTO

15:00

Egitto-Sudafrica in tv

La sfida sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre

Agadir, Marocco