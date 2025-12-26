Coppa d'Africa, lo Zambia resta in corsa, le Comore si mangiano le mani
La seconda giornata del girone A si è aperta con la sfida tra Zambia e Isole Comore, una sorta di spareggio per rilanciarsi in ottica qualificazione dopo i rispettivi ko al debutto. È finita con uno scialbo 0-0, che non serve a nessuno, ma che sta stretto alle Comore dell'italiano Cusin e che invece tiene ancora in lizza lo Zambia, a prescindere dal risultato della sfida tra Marocco e Mali nel testa a testa di Rabat.
Zambia-Comore 0-0: cronaca, tabellino e statistiche
Primo punto per Angola e Zimbabwe
Si chiude in parità, il match tra Angola e Zimbabwe che ha aperto la seconda giornata del girone B. Entrambi nel primo tempo i due gol: al 24' Gelson Dala porta in vantaggio gli angolani, poi al 6° minuto di recupero della prima frazione di gioco, il pari zimbabwese con Musona per l'1-1 finale. Primo punto in due partite per entrambe le squadre.
Angola-Zimbabwe 1-1: cronaca, tabellino e statistiche