Coppa d'Africa, lo Zambia resta in corsa, le Comore si mangiano le mani

La seconda giornata del girone A si è aperta con la sfida tra Zambia e Isole Comore, una sorta di spareggio per rilanciarsi in ottica qualificazione dopo i rispettivi ko al debutto. È finita con uno scialbo 0-0, che non serve a nessuno, ma che sta stretto alle Comore dell'italiano Cusin e che invece tiene ancora in lizza lo Zambia, a prescindere dal risultato della sfida tra Marocco e Mali nel testa a testa di Rabat.