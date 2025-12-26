Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Coppa d'Africa, lo Zambia resta in corsa, le Comore si mangiano le mani© EPA

Coppa d'Africa, lo Zambia resta in corsa, le Comore si mangiano le mani

Dopo il successo dell'Egitto contro il Sudafrica e prima della sfida tra Marocco e Mali, finiscono in parità i match del pomeriggio: primi punti per Angola e Zimbawe
1 min
TagsCoppa d'AfricaMarocco

La seconda giornata del girone A si è aperta con la sfida tra Zambia e Isole Comore, una sorta di spareggio per rilanciarsi in ottica qualificazione dopo i rispettivi ko al debutto. È finita con uno scialbo 0-0, che non serve a nessuno, ma che sta stretto alle Comore dell'italiano Cusin e che invece tiene ancora in lizza lo Zambia, a prescindere dal risultato della sfida tra Marocco e Mali nel testa a testa di Rabat.

Zambia-Comore 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Primo punto per Angola e Zimbabwe

Si chiude in parità, il match tra Angola e Zimbabwe che ha aperto la seconda giornata del girone B. Entrambi nel primo tempo i due gol: al 24' Gelson Dala porta in vantaggio gli angolani, poi al 6° minuto di recupero della prima frazione di gioco, il pari zimbabwese con Musona per l'1-1 finale. Primo punto in due partite per entrambe le squadre.

Angola-Zimbabwe 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

Coppa d'Africa, il calendarioCoppa d'Africa, le classifiche dei gironi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS