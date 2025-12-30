Dove vedere Senegal-Botswana in tv? Dazn, Sky o Sportitalia, orario
Dopo la vittoria contro il Botswana e il pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo, il Senegal di Koulibaly e Mané affronta il Benin nella terza e ultima giornata del gruppo D nel match decisivo per staccare il pass per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa.
Benin-Senegal, l'orario
Benin-Senegal andrà in scena oggi, martedì 30 dicembre, alle ore 20 allo stadio Ibn Batouta di Tangeri.
Dove vedere Benin-Senegal in diretta tv
Benin-Senegal sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.
Benin-Senegal, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Sportitalia. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login. Potrete seguire la partita di Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.