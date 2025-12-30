Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dove vedere Senegal-Botswana in tv? Dazn, Sky o Sportitalia, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla gara di Coppa d'Africa
1 min
TagsBeninSenegalCoppa d'Africa

Dopo la vittoria contro il Botswana e il pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo, il Senegal di Koulibaly e Mané affronta il Benin nella terza e ultima giornata del gruppo D nel match decisivo per staccare il pass per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa.

Benin-Senegal, l'orario

Benin-Senegal andrà in scena oggi, martedì 30 dicembre, alle ore 20 allo stadio Ibn Batouta di Tangeri.

Dove vedere Benin-Senegal in diretta tv

Benin-Senegal sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Benin-Senegal, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login. Potrete seguire la partita di Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

Il portiere del Sudan sviene e poi rientra in campoLa Roma scopre un lato inedito di El Aynaoui

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS