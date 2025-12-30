Coppa d'Africa, dalla Nigeria al Marocco e Tunisia: le squadre già qualificate agli ottavi

Entra nel vivo la Coppa d'Africa . I gironi stanno per concludersi e sono diverse le nazionali che hanno già staccato il passa per gli ottavi di finale del torneo continentale. Accedono alla fase successiva della Coppa d'Africa le prime due di ognuno dei sei gironi e le migliori quattro. I padroni di casa del Marocco , dopo il pareggio inaspettato contro il Mali, hanno conquistato il passaggio del turno nella terza e ultime partita del girone. Alle loro spalle proprio il Mali che si qualifica agli ottavi facendo registrare tre pareggi nelle tre partite della fase a gironi.

Coppa d'Africa, tutte le qualificate agli ottavi

Passando al gruppo B, volano alla fase successiva della Coppa d'Africa l'Egitto e il Sudafrica. La squadra guidata dalla stella Salah aveva archiviato la pratica ottavi già dopo la seconda giornata dei gironi con entrambe le partite vinte contro Zimbabwe e Sudafrica. Quest'ultima accede agli ottavi con un carico di aspettative importante dopo il terzo posto nella scorsa edizione. Dal girone C arriva la Nigeria e la Tunisia. Osimhen e compagni sono gli unici, finora, ad aver vinto tutte e tre le partite della fase a gironi. La Nigeria ha da subito mandato un messaggio forte al torneo per la vittoria finale. Più complicato del previsto il percorso della Tunisia, con la qualificazione in bilico fino all'ultima partita. Il pareggio contro la Tanzania ha assicurato la qualificazione ai nordafricani. Volano agli ottavi anche Senegal e Congo grazie alle due vittorie nelle ultime due partite del girone D. Pratica qualificazione chiusa anche per l'Algeria già dopo la vittoria nella seconda partita della fase a gironi.