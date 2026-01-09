Coppa d’Africa, la previsione del dt Annese: “Osimhen il più forte ma vincerà N’Dicka”

D’altra parte ci sono i campioni in carica . « La Costa d’Avorio ha una qualità in più, che è la forza fisica. Con loro siamo quasi fratelli, è come un derby ». Negli anni, intensi flussi migratori hanno interessato questi due Paesi che confinano sul lato Nord-Est della Costa d’Avorio . «E poi hanno Diallo, che è fortissimo». L’attaccante che lo United ha acquistato dall’ Atalanta nel 2021 è cresciuto nelle giovanili con Minoungou , stella del B urkina Faso , nato in Costa d’Avorio e da tre anni cieco dall’occhio sinistro. «Georgi è un simbolo dell’Africa, un talento straordinario: farà strada anche in Europa». Domani sera alle 20 li aspetta l’ Egitto di Salah : «Noi li abbiamo incrociati nelle qualificazioni ai Mondiali, secondo me passa la Costa d’Avorio».

"Mi piace molto il Marocco"

Il primo quarto di finale sarà Mali-Senegal, oggi alle 17: «Il Mali non è una sorpresa, sono sicuro che farà bene». Ma nella finale ideale di Annese, il secondo classificato è il Marocco, atteso stasera alle 20 dal Camerun. «Sono favoriti non solo perché padroni di casa. Certo, è un aiuto in più ma diventa anche una questione d’orgoglio». L’ultima Coppa d’Africa vinta dai Leoni dell’Atlante risale al 1976. «Mi piacciono molto, sono l’unica squadra del torneo che perde palla e subito riaggredisce. Si vede che c’è un progetto costruito nel tempo. E hanno il capitano Hakimi e il romanista El Aynaoui». Per non parlare dell’attuale capocannoniere Brahim Diaz: «Qui è lui la stella. Questo torneo fa bene anche ai campioni affermati». Con i calendari sempre più intasati, dal 2028 la Coppa d’Africa si giocherà ogni quattro anni: «Non sono d’accordo con questa decisione né con i club che si lamentano. Per tanti giovani si tratta di un palcoscenico importante, quando chiama la nazionale qui sei fiero di rispondere. In questi giorni in Marocco ho visto i bambini giocare a calcio per strada, come in Italia ormai non succede quasi più. È questo il calcio vero e pulito».