Coppa d'Africa al Marocco, furia Senegal: il governo chiede un'indagine per sospetti di corruzione
Ha sempre più dell'incredibile quanto sta succedendo nel calcio africano. La notizia della vittoria d'ufficio della Coppa d'Africa da parte del Marocco ha scosso tutto il panorama calcistico. La rabbia del Senegal, e non solo, è esplosa subito dopo l'annuncio ufficiale arrivato nella serata di martedì. La CAF ha deciso di togliere il trofeo conquistato sul campo da Sadio mané e compagni per consegnarlo ai padroni di casa dopo quanto successo nella finale di Rabat, con la squadra, ad eccezione del capitano, che aveva abbandonato il campo per un rigore concesso molto dubbio. Poi il rientro in campo, l'errore dal dischetto di Brahim Diaz e l'eurogol di Gueyé che sembrava aver deciso la finale facendo esplodere la gioia a Dakar. Così però non è stato. Il mondo del calcio, giocatori ed ex giocatori hanno espresso la loro opinione sulla vicenda, che ha visto coinvolto anche Patrice Evra che criticato profondamente la decisione. Ora il Senegal inevitabilmente ha annunciato che si tutelerà nelle sedi debite con vari ricorsi. È sceso in campo anche il governo senegalese arrivando a chiedere l'apertura di un'indagine per sospetti di corruzione.
Senegal, il duro comunicato dopo la revoca della vittoria della Coppa d'Africa
Entra in gioco anche la politica in una questione che potrebbe creare un precedente importante nella giurisprudenza calcistica. Questo il duro comunicato: "Il governo del Senegal esprime il suo vivo sgomento in seguito alla decisione presa dalla giuria d'appello della Confederazione africana di calcio (CAF), volta a ritirare la squadra nazionale del Senegal dal titolo di campione d'Africa 2025 per assegnarlo al Marocco. Questa decisione senza precedenti, di eccezionale gravità, si scontra frontalmente con i principi cardinali che fondano l'etica sportiva, al primo posto dei quali figurano la lealtà e il rispetto della verità del campo".
"Lettura palesemente errata del regolamento. Grave violazione della credibilità"
Entrando nel vivo della questione, a livello legale, la nota ufficiale prosegue: "Essa deriva da una lettura palesemente errata del regolamento, che porta a una decisione grossolanamente illegale e profondamente ingiusta". La CAF ha motivato la decisione di revocare la vittoria del Senegal attivando gli articoli 82 e 84 del regolamento della competizione: "Mettendo in discussione un risultato acquisito al termine di un incontro regolarmente portato a termine e vinto nel rispetto delle regole del gioco, la CAF mette una grave violazione della propria credibilità e della legittima fiducia che i popoli africani ripongono nelle istituzioni sportive continentali". Il rischio ora è che il Senegal venga riconosciuto di aver infranto anche l'articolo 59 del regolamento che, in caso di forfait dopo l'inizio della partita, impedisce alla nazionale di partecipare alla prossima edizione del torneo.
"Sospetti di corruzione all'interno della CAF": l'accusa pesante del Senegal
Il comunicato del governo senegalese prosegue con delle gravi accuse verso le istituzioni calcistiche africane e chiede l'apertura di un'indagine per sospetti di corruzione: "Il Senegal non può tollerare che una decisione amministrativa cancelli l'impegno, il merito e l'eccellenza sportiva. Il Senegal respinge senza ambiguità questo tentativo di espropriazione ingiustificato. Chiede l'apertura di un'indagine internazionale indipendente per sospetti di corruzione all'interno degli organi direttivi della CAF. Inoltre, il Senegal utilizzerà tutte le vie di ricorso appropriate, anche dinanzi alle istanze giurisdizionali internazionali competenti, affinché sia fatta giustizia e che il primato del risultato sportivo sia ripristinato".
Senegalesi incarcerati in Marocco dopo la finale: la nota del governo
Il governo senegalese conclude la nota ufficiale rivolgendo un pensiero anche ai connazionali ancora detenuti nel Paese ospitante a mesi di distanza dopo gli incidenti della finale: "Il governo coglie l'occasione per rinnovare la solidarietà dell'intera nazione verso i senegalesi detenuti in Marocco a seguito degli incidenti della finale della CAN. È pienamente mobilitato nel monitoraggio di questo dossier per un lieto esito nel più breve tempo possibile. Il Senegal rimarrà risoluto, vigile e inflessibile nella difesa dei diritti della selezione senegalese e nel ripristino dell'onore dello sport africano".
Ha sempre più dell'incredibile quanto sta succedendo nel calcio africano. La notizia della vittoria d'ufficio della Coppa d'Africa da parte del Marocco ha scosso tutto il panorama calcistico. La rabbia del Senegal, e non solo, è esplosa subito dopo l'annuncio ufficiale arrivato nella serata di martedì. La CAF ha deciso di togliere il trofeo conquistato sul campo da Sadio mané e compagni per consegnarlo ai padroni di casa dopo quanto successo nella finale di Rabat, con la squadra, ad eccezione del capitano, che aveva abbandonato il campo per un rigore concesso molto dubbio. Poi il rientro in campo, l'errore dal dischetto di Brahim Diaz e l'eurogol di Gueyé che sembrava aver deciso la finale facendo esplodere la gioia a Dakar. Così però non è stato. Il mondo del calcio, giocatori ed ex giocatori hanno espresso la loro opinione sulla vicenda, che ha visto coinvolto anche Patrice Evra che criticato profondamente la decisione. Ora il Senegal inevitabilmente ha annunciato che si tutelerà nelle sedi debite con vari ricorsi. È sceso in campo anche il governo senegalese arrivando a chiedere l'apertura di un'indagine per sospetti di corruzione.
Senegal, il duro comunicato dopo la revoca della vittoria della Coppa d'Africa
Entra in gioco anche la politica in una questione che potrebbe creare un precedente importante nella giurisprudenza calcistica. Questo il duro comunicato: "Il governo del Senegal esprime il suo vivo sgomento in seguito alla decisione presa dalla giuria d'appello della Confederazione africana di calcio (CAF), volta a ritirare la squadra nazionale del Senegal dal titolo di campione d'Africa 2025 per assegnarlo al Marocco. Questa decisione senza precedenti, di eccezionale gravità, si scontra frontalmente con i principi cardinali che fondano l'etica sportiva, al primo posto dei quali figurano la lealtà e il rispetto della verità del campo".
"Lettura palesemente errata del regolamento. Grave violazione della credibilità"
Entrando nel vivo della questione, a livello legale, la nota ufficiale prosegue: "Essa deriva da una lettura palesemente errata del regolamento, che porta a una decisione grossolanamente illegale e profondamente ingiusta". La CAF ha motivato la decisione di revocare la vittoria del Senegal attivando gli articoli 82 e 84 del regolamento della competizione: "Mettendo in discussione un risultato acquisito al termine di un incontro regolarmente portato a termine e vinto nel rispetto delle regole del gioco, la CAF mette una grave violazione della propria credibilità e della legittima fiducia che i popoli africani ripongono nelle istituzioni sportive continentali". Il rischio ora è che il Senegal venga riconosciuto di aver infranto anche l'articolo 59 del regolamento che, in caso di forfait dopo l'inizio della partita, impedisce alla nazionale di partecipare alla prossima edizione del torneo.