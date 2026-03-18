Coppa d'Africa al Marocco, furia Senegal: il governo chiede un'indagine per sospetti di corruzione

Ha sempre più dell'incredibile quanto sta succedendo nel calcio africano. La notizia della vittoria d'ufficio della Coppa d'Africa da parte del Marocco ha scosso tutto il panorama calcistico. La rabbia del Senegal, e non solo, è esplosa subito dopo l'annuncio ufficiale arrivato nella serata di martedì. La CAF ha deciso di togliere il trofeo conquistato sul campo da Sadio mané e compagni per consegnarlo ai padroni di casa dopo quanto successo nella finale di Rabat, con la squadra, ad eccezione del capitano, che aveva abbandonato il campo per un rigore concesso molto dubbio. Poi il rientro in campo, l'errore dal dischetto di Brahim Diaz e l'eurogol di Gueyé che sembrava aver deciso la finale facendo esplodere la gioia a Dakar. Così però non è stato. Il mondo del calcio, giocatori ed ex giocatori hanno espresso la loro opinione sulla vicenda, che ha visto coinvolto anche Patrice Evra che criticato profondamente la decisione. Ora il Senegal inevitabilmente ha annunciato che si tutelerà nelle sedi debite con vari ricorsi. È sceso in campo anche il governo senegalese arrivando a chiedere l'apertura di un'indagine per sospetti di corruzione.