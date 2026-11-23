Marocco o Senegal ? A chi verrà assegnata l'ultima edizione della Coppa D'Africa? Il Tribunale arbitrale sportivo di Losanna ha comunicato che nel pomeriggio di martedì 24 novembre, renderà nota la sua decisione dopo il ricorso del Senegal, che ha contestato l'assegnazione al Marocco.

Il risultato del campo e le polemiche

Lo scorso 18 gennaio i "Leoni della Teranga" si erano imposti 1-0 ai supplementari, nella finale del torneo. Il verdetto era stato però ribaltato a due mesi di distanza dalla Commissione d'Appello della Coppa D'Africa, che aveva accolto il ricorso del Marocco e assegnato loro il successo a tavolino per 3-0. Nel finale dei tempi regolamentari, infatti, diversi giocatori senegalesi avevano abbandonato il terreno di gioco come protesta per il rigore assegnato alla squadra di Regragui.

Il ricorso del Senegal e la decisione del Tas

Una volta rientrati in campo, i giocatori del Senegal hanno assistito alla mancata realizzazione del rigore da parte di Brahim Diaz e si erano imposti ai supplementari grazie ad un gol di Pape Gueye. La Coppa era stata poi assegnata al Marocco. Una scelta contestata dalla federazione senegalese, che si è rifiutata di restituire la coppa. Ora la sentenza del Tas metterà la parola fine alle polemiche.