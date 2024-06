Coppa America, social in delirio per Paredes e De Paul. Ma è bufera per il campo

Argentina, l’affetto tra le figlie di Paredes e De Paul

Prima di andare in campo il centrocampista della Roma e quello dell’Atletico Madrid, molto amici, hanno salutato le loro figlie, pronte a scortarli sul prato verde di gioco per l’inno dell’Argentina. Le telecamere hanno pizzato un bel momento: Victoria, la figlia di Paredes, ha abbracciato a lungo Francesca, la piccola di De Paul. Sono amiche e così tanto affetto ha colpito tutti i tifosi argentini che sui social ne hanno parlato condividendo le immagini.

Scaloni furioso per il campo

“Con tutto il rispetto, perché se non avessimo vinto sarebbe stata una scusa da quattro soldi. Sapevamo da sette mesi che avremmo giocatori qui e due giorni fa hanno cambiato l'erba. Non va bene per lo spettacolo. Lo stadio è bello e con l'erba sintetica doveva essere spettacolare, ma non era adatto a questi giocatori. Il campo è addirittura dipinto in modo che non si noti. Dall'alto forse tutto sembra carino”. Scaloni ha commentato così il debutto della sua Argentina in Coppa America. La vittoria è arrivata, ma il manto erboso sembrava davvero imbarazzante.