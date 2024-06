Coppa America, Cile-Perù 0-0: Lapadula e Sanchez a secco

Ad Arlington, Cile e Perù si dividono la posta in palio nella prima partita della loro Coppa America. Sanchez e compagni, due volte campioni in questa competizione, non sono riusciti a punire l'attenta difesa peruviana nell'arco dei 90 minuti, confermando alcuni problemi in fase realizzativa. Negativa anche la prova di Gianluca Lapadula, troppo isolato in avanti.