Coppa America, Mariani guida la squadra di arbitri italiani: designata la prima gara

Ecco la prima partita della Coppa America che vedrà protagonisti gli arbitri italiani. La squadra è composta da Maurizio Mariani , dagli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni e dai video match official Marco Di Bello e Aleandro Di Paolo.

La designazione della prima gara per gli arbitri italiani

La prima partita in cui saranno protagonisti è Stati Uniti-Bolivia, in programma domenica 23 giugno ad Arlington (Virginia). La partecipazione di rappresentanti arbitrali della Uefa, informa l'Aia, rientra in un accordo di scambio strategico con la Concacaf.