McKennie, duro attacco alla Coppa America negli Usa: "È frustrante che..."

"È frustrante, soprattutto come giocatore, prendere atto che ogni volta che vieni qui in America giochi in uno stadio che può ospitare 70mila persone ma vengono a vederti al massimo in 25mila. Non c'è atmosfera". Così Weston McKennie alla vigilia di Stati Uniti-Bolivia in programma alla mezzanotte italiana all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, gara valida per la prima giornata del gruppo C di Coppa America.