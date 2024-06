Coppa America, il Brasile stecca all'esordio: 0-0 con il Costa Rica

Esordio a reti bianche per il Brasile in Coppa America. La Selecao, guidata da Dorival Junior viene fermata dal Costa Rica: al SoFi Stadium di Ingkewood finisce 0-0. I verdeoro si vedono annullare una rete a Marquinhos alla mezz'ora per offside. Nella ripresa è Paqueta a sfiorare la rete, con un tiro che colpisce il palo. Dopo il pareggio all'esordio, il Brasile dovrà ora necessariamente ritrovare il successo venerdì a Las Vegas contro il Paraguay.