Lautaro Martinez gol, l'Argentina vola ai quarti di Coppa America

L'Argentina batte 1-0 il Cile nella seconda giornata del gruppo A della Coppa America di calcio, in un match giocato nella notte italiana a East Rutherford, negli Stati Uniti. Gol decisivo di Lautaro Martinez all'88' , che regala la qualificazione aritmetica ai quarti di finale alla nazionale del ct Scaloni con una giornata d'anticipo. L’attaccante dell’Inter, partito dalla panchina, era entrato in campo al 73’ al posto di Julian Alvarez: il suo gol è nato da un batti e ribatti seguente a un calcio d'angolo di Messi.

La vittoria del Canada

L’Argentina, nella prima gara, aveva vinto 2-0 sul Canada, che nella notte si è riscattato, superando 1-0 il Perù di Lapadula, in un match giocato a Kansas City. Per i nordamericani gol di Jonathan David al 74', su assist di Shaffelburg. Il Perù era rimasto in dieci uomini dal 59' per l'espulsione di Miguel Araujo. Nella classifica del gruppo A l’Argentina, già qualificata, è in testa con 6 punti, seguita dal Canada a 3, poi Cile e Perù 1.

