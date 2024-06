Brasile-Costa Rica fa la storia, debutto per il cartellino rosa: cos'è

Ecco il cartellino rosa. Per la prima volta è stato utilizzato in una partita ufficiale. Durante la gara di Coppa America, quella pareggiata tra Brasile e Costa Rica, con il risultato finale di zero a zero. La richiesta del cartellino rosa è arrivata dalla panchina del Costa Rica. Il ct Alfaro lo ha richiesto al minuto 63 dopo una commozione cerebrale per Brenes, costretto a lasciare il campo per un colpo alla testa e sostituito da Bran.