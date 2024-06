Follia Weah, espulso per un gesto violento dopo 18’ in Panama-Usa

Stati Uniti ko, le scuse di Weah

L'espulsione dello juventino è stata pagato a caro prezzo dagli Stati Uniti, che sono stati sconfitti 2-1 grazie ai gol di Cesar Blackman e Jose Fajardo. Agli Stati Uniti, non è bastata la rete di Folarin Balogun. "Ho messo in difficoltà la mia squadra e il mio Paese - ha sottolineato Timothy Weah a fine partita sul proprio profilo Instagram - un momento di frustrazione ha portato a una conseguenza irreversibile, e per questo, sono profondamente dispiaciuto per i miei compagni di squadra, gli allenatori, la famiglia e i nostri tifosi”.