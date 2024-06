Colombia ai quarti di Coppa America, Brasile show con Vinicius e Paquetá

Colombia-Costarica 3-0, tabellino e statistiche

La vittoria del Brasile sul Paraguay

Alla Colombia, per garantirsi il primo posto nel girone, basterà un pari all'ultima gara col Brasile che, dopo il deludente 0-0 col Costa Rica, si riscatta superando 4-1 il Paraguay: la gara dell'Allegiant Stadium di Paradise non inizia bene per i verdeoro, che al 31' falliscono un rigore con l'ex milanista Paquetá. A scacciare i fantasmi ci pensa tre minuti dopo Vinicius, poi Savio e ancora Vinicius a recupero inoltrato a mandare la Seleçao al riposo in vantaggio per 3-0. In avvio di ripresa il Paraguay prova a riaprire il match con un gol di Alderete, ma il Brasile conduce le danze e al 65' Paquetá si fa perdonare il precedente errore, trasformando stavolta il penalty del definitivo 4-1. Nel finale il Paraguay resta in dieci per l'espulsione di Cubas, colpevole di un un brutto intervento su Douglas Luiz.

